هفته سی و ششم فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تورینو مقابل ساسولو آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم تورینو ۲ - ۱ از سد تیم ساسولو گذشت. کریستین تورستفت در دقیقه ۵۱ تیم ساسولو را پیش انداخت، اما تورینو با گلهای جیووانی سیمئونه و مارکوس پدرسن در دقایق ۶۶ و ۷۰ به برتری رسید. تورینو با ۴۴ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد و تیم ساسولو با ۴۹ امتیاز در رده دهم ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۹ اردیبهشت:
کالیاری - اودینزه
لاتسیو - اینتر
لچه - یوونتوس
یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:
ورونا - کومو
کرمونزه - پیزا
فیورنتینا - جنوآ
پارما - رم
میلان - آتالانتا
* دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:
ناپولی - بولونیا
در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۲ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیمهای ناپولی با ۷۰، میلان با ۶۷، یوونتوس با ۶۵، رم با ۶۴ و کومو با ۶۲ امتیاز دوم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیم کرمونزه با ۲۸ در رده هجدهم قرار دارد و تیمهای ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در ردههای نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیمهای ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.