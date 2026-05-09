به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم تورینو ۲ - ۱ از سد تیم ساسولو گذشت. کریستین تورستفت در دقیقه ۵۱ تیم ساسولو را پیش انداخت، اما تورینو با گل‌های جیووانی سیمئونه و مارکوس پدرسن در دقایق ۶۶ و ۷۰ به برتری رسید. تورینو با ۴۴ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد و تیم ساسولو با ۴۹ امتیاز در رده دهم ماند.





برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۹ اردیبهشت:

کالیاری - اودینزه

لاتسیو - اینتر

لچه - یوونتوس

یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

ورونا - کومو

کرمونزه - پیزا

فیورنتینا - جنوآ

پارما - رم

میلان - آتالانتا

* دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

ناپولی - بولونیا



در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۲ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیم‌های ناپولی با ۷۰، میلان با ۶۷، یوونتوس با ۶۵، رم با ۶۴ و کومو با ۶۲ امتیاز دوم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم کرمونزه با ۲۸ در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.