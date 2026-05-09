پخش زنده
امروز: -
مردم استان یکبار دیگر گرد هم آمدند تا حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشور، به ویژه نیروی دریایی، اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این تجمع که با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار شد، بر اهمیت نقش نیروی دریایی در صیانت از تنگه هرمز و تأمین منافع ملی تأکید شد.
حاضران با سردادن شعارهایی، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی، بر لزوم تقویت توان دفاعی کشور در آبراههای حیاتی تأکید کردند.
رویداد شب شصت و نهم فرصتی بود تا بار دیگر اهمیت حیاتی تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای آبی جهان و نقشی که نیروی دریایی ارتش و سپاه در برقراری امنیت و حفظ جریان آزاد کشتیرانی در این منطقه ایفا میکنند، مورد توجه قرار گیرد. حمایتهای مردمی و ابراز همبستگی با نیروهای مسلح، نشاندهنده درک عمیق جامعه از چالشهای امنیتی و دفاعی و همچنین اعتماد به توانمندی نیروهای داخلی برای پاسداری از مرزهای آبی و منافع کشور در برابر هرگونه تهدید احتمالی است.