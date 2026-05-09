در بخش‌هایی از تجمعات پرشور و شبانه مردم نسیم شهر در شهرستان بهارستان، صحنه‌هایی چشم‌نواز از حضور پررنگ کودکان و نوجوانان شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوجوانان با در دست گرفتن تریبون و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، فضایی پرنشاط و صمیمی در میان جمعیت ایجاد کردند و با شور و انرژی خود حال‌وهوایی متفاوت به این گردهمایی‌ها بخشیدند.

همچنین پرچم‌گردانی و حمل پلاکاردها، جلوه‌ای ویژه به این مراسم‌ها بخشیده و میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر را به صحنه‌ای سرشار از همدلی، هیجان و حضور نسل جوان تبدیل کرده است؛ حضوری که نشاط اجتماعی و روحیه مشارکت را در میان مردم به‌خوبی به نمایش می‌گذارد.