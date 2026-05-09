به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس حوزه قضایی شهرستان نرماشیر گفت: در پی وقوع این آدم‌ربایی، دستورات قضایی لازم صادر و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

امیرحسین بهجتی افزود: فرد گروگانگیرپس از چند ماه اسارت از چنگال آدم‌ربایان آزاد واین اقدام با صدور دستورات قضایی و همکاری نیرو‌های نظامی و امنیتی محقق شده است.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر قرارگاه شهید معمار در شرق استان کرمان و بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف، این کودک که به یکی از استان‌های همجوار منتقل و در آنجا نگهداری می‌شد، پس از چندین ماه آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس حوزه قضایی نرماشیر ضمن قدردانی از مجاهدت‌های نیرو‌های نظامی و امنیتی در تأمین امنیت پایدار، تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با عناصر ناامن‌کننده و مخلان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و پدیده شوم آدم‌ربایی با واکنش سخت و مجازات سنگین مواجه خواهد شد.