دعوت قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی
آروین دیانتی ورزشکار شایسته کردستانی به شانزدهمین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان روئینگ کشور فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، شانزدهمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان کشور به منظور آمادگی حضور موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن از روز ۱۷ اردیبهشت به میزبانی استان آذربایجان غربی و در سد شهرستان مهاباد آغاز شده و تا نهم خردادماه ادامه خواهد داشت.
آروین دیانتی قایقران خوش آتیه کردستانی نیز با دعوت سرمربی تیم ملی روئینگ کشور به این مرحله از اردوی آمادگی ملی پوشان روئینگ بزرگسالان دعوت شده است.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور ماه به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار میشود.