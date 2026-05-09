پخش زنده
امروز: -
تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران با حضور آیسن بیگلری از لارستان برای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به آلماتی قزاقستان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با هدف کسب سهمیه برای حضور در قهرمانی جهان (دو تیم برتر راهی جام جهانی میشوند) از فردا بیستم اردیبهشت تا بیست و هشتم اردیبهشت در آلماتی برگزار میشودبرگزار می شود و رقیبان ایران در دور نخست، چین، قزاقستان، هنگکنگ، قرقیزستان و ازبکستان. خواهد بود.
کادرفنی با وجود محدودیتهای پروازی و شرایط خاص، ۱۶ بازیکن نهایی را انتخاب کرد.
برنامه بازیهای ایران:
۲۰ اردیبهشت: ایران - هنگکنگ (۱۳:۳۰)
۲۱ اردیبهشت: ایران - قزاقستان (۱۷:۳۰)
۲۳ اردیبهشت: ایران - ازبکستان (۱۳:۳۰)
۲۴ اردیبهشت: ایران - چین (۱۳:۳۰)
۲۵ اردیبهشت: ایران - قرقیزستان (۱۳:۳۰)
سایر اعضای تیم ملی ایران ، ریحانه حسینی، فاطمه شفیعی، تمنا آرام، نگار رضایی، نیایش منصوری، هستی میرآخوری، آیدا عرب، فاطمه اورنگی، نازنینزهرا بهارلو، دینا دزفولی، فاطمه دهقانی، مریم زمانی، زهرا راستاد، یسنا یزدانیمقدم و سارینا رفیعی هستند
شیدا فلاحی مربی و مینا کیانی سرپرست تیم هستند.