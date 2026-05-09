به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با هدف کسب سهمیه برای حضور در قهرمانی جهان (دو تیم برتر راهی جام جهانی می‌شوند) از فردا بیستم اردیبهشت تا بیست و هشتم اردیبهشت در آلماتی برگزار می‌شودبرگزار می شود و رقیبان ایران در دور نخست، چین، قزاقستان، هنگ‌کنگ، قرقیزستان و ازبکستان. خواهد بود.

کادرفنی با وجود محدودیت‌های پروازی و شرایط خاص، ۱۶ بازیکن نهایی را انتخاب کرد.

برنامه بازی‌های ایران:

۲۰ اردیبهشت: ایران - هنگ‌کنگ (۱۳:۳۰)

۲۱ اردیبهشت: ایران - قزاقستان (۱۷:۳۰)

۲۳ اردیبهشت: ایران - ازبکستان (۱۳:۳۰)

۲۴ اردیبهشت: ایران - چین (۱۳:۳۰)

۲۵ اردیبهشت: ایران - قرقیزستان (۱۳:۳۰)

سایر اعضای تیم ملی ایران ، ریحانه حسینی، فاطمه شفیعی، تمنا آرام، نگار رضایی، نیایش منصوری، هستی میرآخوری، آیدا عرب، فاطمه اورنگی، نازنین‌زهرا بهارلو، دینا دزفولی، فاطمه دهقانی، مریم زمانی، زهرا راستاد، یسنا یزدانی‌مقدم و سارینا رفیعی هستند

شیدا فلاحی مربی و مینا کیانی سرپرست تیم هستند.