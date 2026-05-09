پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عنوان قهرمانی مسابقات چهارجانبه شهدای جنگ رمضان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مسابقه نهایی رقابتهای چهارجانبه شهدای جنگ رمضان در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف فولاد نوین خوزستان رفت.
در این رقابت تیمهای صنعت نفت آبادان و فولاد نوین خوزستان پس از ۹۰ دقیقه و وقتهای اضافه به تساوی یک بر یک رسیدند که در ضربات پنالتی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان توانست حریف خود را شکست دهد و مقام قهرمانی را از آن خود کند.
دیدار ردهبندی این رقابتها بین ۲ تیم نفت مسجدسلیمان و استقلال خوزستان برگزار شد که تیم نفت مسجدسلیمان با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و مقام سوم را کسب کرد.