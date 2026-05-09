تهیهکننده برنامه رادیویی «واژههای ایستادگی» از راهیابی این برنامه با محور پاسداشت زبان فارسی و پرداختن به موضوع جنگ ۱۲ روزه به مرحله نهایی پنجمین دوره رویداد ملی «پژواک» خبر داد و گفت: این اثر در قالب یک مسابقه رادیویی و با رویکردی خلاقانه تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فروزان امیدی، تهیهکننده برنامه «واژههای ایستادگی» از رادیو فرهنگ، با اشاره به نخستین حضور خود در جشنواره پژواک اظهار کرد: این اولین تجربه حضورم در این جشنواره است و پیش از این اثری به پژواک ارائه نکرده بودم. امیدوارم این مسیر ادامهدار باشد و بتوانم با کسب تجربه بیشتر، آثار بهتری تولید کنم.
وی موفقیت این برنامه را حاصل بهرهگیری از مشورت و همراهی اساتید حوزه برنامهسازی دانست و افزود: استفاده از همفکری بزرگان این عرصه میتواند مسیر موفقیت را هموارتر کند.
موفقیت «واژههای ایستادگی» را مدیون راهنماییها و هدایتهای دکتر پیام امیری، مدیرگروه پیشین ادب و هنر رادیو فرهنگ هستم.
امیدی درباره ایده شکلگیری این برنامه گفت: پیوند دادن موضوع پاسداشت زبان فارسی با جنگ ۱۲ روزه، سوژهای تازه و قابل پرداخت در رسانه بود و اجرای آن در قالب مسابقه، نیازمند خلاقیت و طراحی متفاوت بود.
وی ادامه داد: سوالات مسابقه را شخصاً طراحی کردم؛ سوالاتی درباره واژگان جنگی در زبان فارسی، معادلسازی واژههای بیگانه و همچنین کتابهای مرتبط با این حوزه و دوران.
تهیهکننده «واژههای ایستادگی» همچنین بر اهمیت برگزاری جشنوارههایی همچون پژواک تأکید کرد و گفت: این رویدادها با ایجاد رقابت سالم میان برنامهسازان، به ارتقای کیفیت تولیدات رادیویی کمک میکنند و فرصتی برای ارزیابی تخصصی، تبادل تجربه و شکلگیری ایدههای نو فراهم میسازند.
وی افزود: نتیجه چنین رقابتی، افزایش انگیزه برای تولید آثار فاخر، نوآوری در قالب و محتوا و ارائه برنامههایی متناسبتر با نیاز و سلیقه مخاطبان است.
امیدی در پایان درباره بخشهای متنوع این برنامه گفت: برای جذابیت بیشتر، بخشهایی مانند پخش موسیقیهای حماسی و طرح پرسش درباره خوانندگان آنها، همچنین پخش صدای فرماندهان و دانشمندان شهید جنگ ۱۲ روزه در برنامه گنجانده شد که به «واژههای ایستادگی» حالوهوایی متفاوت بخشید.