مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان شهریار در شصت و نهمین شب پس از تجاوز دشمن و شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب، با تجمعی گسترده و پرشور، بار دیگر بر ایستادگی در راه آرمان‌های امام و مقتدای خود و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شاهد صحنه‌هایی از دلدادگی و میثاق دوباره با ولایت بود. قشر‌های مختلف مردم، از خانواده‌های معظم شهدا تا جوانان دهه هشتادی و نودی، برای شصت و نهمین شب متوالی در پی شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در میادین اصلی شهر گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم حماسی، با سردادن شعار‌های ضد استکباری و حمل تصاویری از رهبر فقید مقاومت، اعلام کردند که شهادت فرماندهان عالی‌قدر و تجاوزات اخیر دشمن نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرده، بلکه صفوف متحد مردم را در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی مستحکم‌تر ساخته است.