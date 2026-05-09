رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه معلمی تلفیقی از عشق‌ورزی و آموزش است، بر لزوم بازنگری در فرآیند‌های مرتبط با جذب و حفظ جایگاه اساتید تأکید کرد و گفت: کرامت و اعتبار معلمان باید در عمل و در ساختار‌های اجرایی کشور تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عباس سروش در مراسم تکریم و بزرگداشت مقام استاد این دانشگاه ضمن تبریک روز معلم به اساتید و معلمان، افزود: اساتید و معلمان نقش تعیین کننده‌ای در تربیت نسل جوان و پیشرفت علمی کشور دارند و این جایگاه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه معلمی ترکیبی از عشق‌ورزی و انتقال دانش است، افزود: بسیاری از آموخته‌ها را می‌توان از منابع مختلف کسب کرد، اما آنچه معلم را متمایز می‌کند، توانایی در ایجاد انگیزه، پرورش تفکر و آموزش عشق به یادگیری است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به لزوم حفظ کرامت و اعتبار جایگاه معلمی، تصریح کرد: اگرچه در افکار عمومی، معلمان و اساتید همچنان از معتبرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، اما این جایگاه باید در سازوکار‌های اداری و اجرایی نیز به‌طور کامل تقویت شود.

سروش ادامه داد: فرآیند‌های جذب و به‌کارگیری معلمان و اعضای هیئت علمی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شأن و منزلت این قشر حفظ شده و احساس خودباوری و استقلال رأی در آنان تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط آموزشی در عصر حاضر، خاطرنشان کرد: امروز اساتید و معلمان با منابع متعدد اطلاعاتی و رسانه‌ای رقابت دارند و دیگر تنها مرجع آموزشی دانشجویان و دانش‌آموزان نیستند؛ از این رو لازم است با افزایش جذابیت، تعامل و کیفیت آموزش، نقش خود را تقویت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود، معلمی را از عوامل مؤثر در رضایت و پویایی در طول عمر دانست و گفت: ارتباط مستمر معلمان با شاگردان و تأثیرگذاری ماندگار آنان، نشان‌دهنده اهمیت و ارزش این حرفه در جامعه است.

سروش در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به اساتید پیشکسوت، گفت: استادان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و تکریم آنان، گامی مؤثر در جهت توسعه علمی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.