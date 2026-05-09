به مناسبت روز ملی اسناد و میراث مکتوب، «سید محمد سادات» معاون پژوهش و اسناد دیجیتال کتابخانه ملی، همراه با «محمد مومنی» پیشکسوت باشگاه استقلال، شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه مهمان برنامه «سلام تهران» هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «آرش اسدی» در بخش ویژه ورزشی، میزبان «محمد مومنی»، پیشکسوت باشگاه استقلال، خواهد بود تا به تحلیل آخرین چالش‌ها و چشم‌انداز‌های این باشگاه بپردازد.

همچنین به مناسبت روز ملی اسناد و میراث مکتوب، «سید محمد سادات» معاون پژوهش و اسناد دیجیتال کتابخانه ملی، ابعاد نوین نگهداری از گنجینه‌های تاریخی را تبیین می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه، «علی ظرافتی‌شعاع»، دبیر پویش نفس ایران، به معرفی میکروپویش «میناب ۱۶۸» و جزئیات طرح‌های سبزسازی در مدارس مناطق محروم می‌پردازد.

افزون بر این، در راستای ارتقای سلامت روان، مبحث کاربردی کنترل هیجانات در گفت‌و‌گو با «شقایق حسین‌پور»، مشاور خانواده، بررسی می‌شود.

این مجله صبحگاهی با تهیه‌کنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «فریبا باقری» و «بهروز تشکر»، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۷ صبح از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.