معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۵۰۰ تن انواع محصولات گلخانه‌ای این استان به کشور‌های منطقه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، بهروز فروزانفر افزود: ارزش تقریبی محصولات صادر شده حدود ۴۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

او تصریح کرد: این محصولات شامل فلفل دلمه‌ای رنگی، گوجه‌فرنگی و سایر محصولات سبزی و صیفی بوده که به کشور‌های روسیه، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و عراق ارسال شده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری مجموع صادرات محصولات گلخانه‌ای استان همدان به بیش از ۴۰ هزار تن برسد.

بهروز فروزانفر افزود: در استان همدان حدود ۸۰۰ واحد گلخانه فعال وجود دارد که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید می‌کنند.

او تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از این تولیدات به بازار‌های صادراتی اختصاص دارد و حتی در شرایط خاص هم روند صادرات این محصولات متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.