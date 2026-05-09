از امروز، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ساعت کاری ادارات استان آذربایجان غربی از ۸ تا ۱۴ تعیین شده و پنجشنبهها به جز در موارد استثنایی، به صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طبق دستور استاندار آذربایجان غربی و اعلام خضر کاکدرویشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی، نحوه فعالیت دستگاهها و سازمانهای اجرایی استان که پیشتر اطلاعرسانی شده بود، از امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به صورت رسمی اجرایی شد.
بر اساس این دستورالعمل:
کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی استان با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان فعالیت میکنند.
ساعت کاری ادارات: از شنبه تا چهارشنبه، ۸ صبح تا ۱۴ ظهر خواهد بود.
پنجشنبهها (بهجز دستگاههای خدماترسان و عملیاتی مانند بهداشت، انرژی، امداد، حملونقل، آتشنشانی و…) بهصورت دورکاری انجام میشود.
مدارس و دانشگاهها طبق ابلاغیه وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا اطلاع ثانوی بهصورت غیرحضوری (مجازی) فعالیت خواهند داشت؛ اما کارکنان اداری این مراکز باید بهصورت کامل حضوری باشند.
مهدکودکها موظف به ارائه خدمات هستند تا دغدغه والدین (بهویژه مادران دارای فرزند زیر شش سال) کاهش یابد.
مدیران میتوانند برای بانوان باردار، دارای فرزند زیر ۱۲ سال یا دارای فرزند معلول و کارکنان دارای بیماری خاص در چارچوب بخشنامه، با درخواست دورکاری موافقت کنند؛ و فعالیت بانکها نیز براساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانکها و با هماهنگی بخشنامه استانداری آذربایجانغربی خواهد بود.
این شیوه فعالیت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و هرگونه تغییر احتمالی در زمانبندی یا شرایط کاری متعاقباً از سوی استانداری اطلاعرسانی خواهد شد.