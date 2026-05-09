هوای اصفهان در پنج منطقه و دو شهر مجاور در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه با میانگین ۶۵ وضعیت در قابل‌قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با ۴۳، رودکی با ۴۵، رهنان با ۴۶، ولدان با ۳۳ ومیرزا طاهر با ۴۰ AQl همچنین شهرهای زرین‌شهر با ۳۷ و علوم پزشکی کاشان با ۳۲ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

همچنین این شاخص در ایستگاه های ۲۵ آبان با ۶۰، دانشگاه صنعتی با ۵۷ و سپاهان شهر با ۹۴، زینبیه با ۷۸، فیض با ۵۹، کاوه با ۶۶، کردآباد با ۷۲، انقلاب با ۴۴، هزارجریب با ۳۴ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوای کلاشهر اصفهان همچنین در ایستگاه‌ خرازی با ۱۷۲ AQl در وضعیت قرمز وناسالم برای عموم مردم جامعه

این شاخص در شهرهای خمینی‌شهر با ۶۷، مبارکه با ۸۰، شاهین شهر با ۷۴ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.