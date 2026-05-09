به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،شهریار مرادزاده از مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی خواست با تکمیل مدارک در سامانه جامع هوشمند تعاون، در این رویداد ملی مشارکت کنند.

او افزود: انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر بر اساس شاخص‌ها و معیارهای صحیح، علاوه بر نمایش نقاط قوت تعاونی‌های موجود و تقویت آن‌ها، می‌تواند الگویی مناسب از فعالیت‌های موفق اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی ارائه دهد.

مراد زاده با تأکید بر اهمیت نقش تعاونی‌ها در تحقق مشارکت مردم در تولید و توسعه اقتصادی افزود: شناسایی و معرفی تعاونی‌های برتر و الگو در سطح استان و کشور، گامی مهم در ترویج فرهنگ تعاون و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی است.

مرادزاده با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام در این جشنواره گفت: از مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فعال در استان کرمانشاه دعوت می‌شود از تاریخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با به‌روزرسانی مدارک و مستندات خود در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور به نشانی https://taavoni.mcls.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات تعاونی تحت مدیریت خود اقدام کنند. مدیرتعاون، ادامه داد: در این فرآیند، تعاونی‌ها باید مدارک و مستندات مرتبط با شاخص‌های کمی و کیفی از جمله اطلاعات مربوط به آخرین مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، تطبیق اساسنامه با قانون بخش تعاونی مصوب سال ۱۳۹۳، اطلاعات اعضای تعاونی بر اساس آخرین ثبت اعضا، اطلاعات شاغلین، صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ و همچنین اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان را در سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: این فراخوان از سوی دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر صادر شده و از ۱۵ اردیبهشت‌ماه امکان تکمیل مدارک و مستندات در سامانه جامع هوشمند تعاون فراهم شده است و مهلت به‌روزرسانی اطلاعات تا ۱۵ خردادماه ادامه دارد. مرادزاده در پایان از تمامی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان، به‌ویژه تعاونی‌های فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان، تولیدی، توزیعی، خدماتی، کشاورزی و سایر بخش‌ها دعوت کرد با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه، در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۴۰۵ حضور فعال داشته باشند.