مبین امیری قهرمان دور اول مسابقات بزرگسالان تنیس آقایان استان اصفهان گرامیداشت شهدای مقتدر، مظلوم و حماسه ساز جنگ رمضان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دور اول مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان استان اصفهان با شناخت نفرات برتر در محل خانه تنیس روی میز استان اصفهان به پایان رسید.

این مسابقات با حضور بازیکنانی از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، شهرضا، خمینی شهر، برخوار، لنجان، نطنز، نجف آباد و گلپایگان به صورت دوره ای و حذفی برگزار شد که پس از برگزاری ۱۸۰ مسابقه نفرات برتر به مسابقات دسته یک راه یافتند.

در این مسابقات، مبین امیری از اصفهان، سیدهادی مجیدی از درچه و صدرا درستکار از اصفهان اول تا سوم شدند.