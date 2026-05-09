مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد: دستاوردهای جنگ خون بهای شهداست و قابل معامله یا چشم پوشی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم به ایران عزیز تأکید کرد که در جمهوری اسلامی کسی به راحتی از کنار این خسارت‌ها نخواهد گذشت.

وی اظهار داشت: به دلیل ترورهایی که در این جنگ، دشمن آمریکایی- صهیونی انجام داد که در رأس آن ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، خسارت سنگینی به ملت ایران وارد شد.

مخبر تصریح کرد: تحمیل این خسارت‌ها از سمت دشمنان ملت ایران، مسئله‌ای نیست که ما به راحتی از آن بگذریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نتیجه این جنگ برای جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته است، اظهار داشت: دستاوردهای این جنگ، خون بهای شهداست که قابل معامله و گذشت نیست و کسی نمی‌تواند درباره این مسائل گذشت کند.

وی تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودند، دشمنان آمریکایی صهیونی باید خون بهای این عزیزان را بدهند؛ غرامت جمهوری اسلامی را پرداخت کنند و باید تنبیه شوند و در صورت توجه نکردن دشمن به این مهم، به همین اندازه به آنها آسیب خواهیم رساند.