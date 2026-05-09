سازمان هواشناسی اعلام کرد با عبور موج میانی جو از نیمه شمالی کشور، امروز شنبه در برخی از مناطق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز شنبه با گذر موج میانی جو از نیمه شمالی کشور در مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب گیلان، شرق سمنان، خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،شرق گلستان افزایش ابر رگبار ورعد وبرق و وزش باد رخ می دهد.

سازمان هواشناسی با پیش بینی رگبار شدید باران و رعد و برق برای خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نوار شمالی آذربایجان شرقی، دامنه و ارتفاعات استان های گلستان و سمنان هشدار نارنجی صادر کرده است.

همچنین در برخی مناطق استانهای یزد و اصفهان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

در شرق و شمال شرق کشور نیز دمای هوا بطور نسبی کاهش می یابد.