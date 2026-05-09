به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در چهار نقطه از شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با هماهنگی مراجع قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان محل‌های مورد نظر را شناسایی در بازرسی از آنها تعداد ۳۷ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۲۸ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند ادامه داد: در این پروند چهار نفر دستگیر و به همراه پرونده مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.