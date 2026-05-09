هفته سی و ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس امروز آغاز میشود و در حساسترین دیدار لیورپول به مصاف چلسی میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۸ اردیبهشت:
لیورپول - چلسی
برایتون - وولورهمپتون
فولام - بورنموث
ساندرلند - منچستریونایتد
منچسترسیتی - برنتفورد
* یک شنبه ۱۹ اردیبهشت:
برنلی - آستون ویلا
کریستال پالاس - اورتون
ناتینگام فارست - نیوکاسل یونایتد
وستهام یونایتد - آرسنال
* دوشنبه ۲۰ اردیبهشت:
تاتنهام - لیدزیونایتد
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۷۱ و منچستریونایتد با ۶۴ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتهاند. تیمهای لیورپول و آستون ویلا با ۵۸ امتیاز چهارم و پنجم هستند.
در پائین جدول تیمهای وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۰ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیمهای برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط میکنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیمهای کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.