هفته سی و ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس امروز آغاز می‌شود و در حساس‌ترین دیدار لیورپول به مصاف چلسی می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۸ اردیبهشت:

لیورپول - چلسی

برایتون - وولورهمپتون

فولام - بورنموث

ساندرلند - منچستریونایتد

منچسترسیتی - برنتفورد

* یک شنبه ۱۹ اردیبهشت:

برنلی - آستون ویلا

کریستال پالاس - اورتون

ناتینگام فارست - نیوکاسل یونایتد

وستهام یونایتد - آرسنال

* دوشنبه ۲۰ اردیبهشت:

تاتنهام - لیدزیونایتد

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۷۱ و منچستریونایتد با ۶۴ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم‌های لیورپول و آستون ویلا با ۵۸ امتیاز چهارم و پنجم هستند.

در پائین جدول تیم‌های وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۰ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیم‌های برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط می‌کنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیم‌های کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.