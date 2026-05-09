سخنگوی امداد و نجات غزه اعلام کرد: در پی حمله اسرائیل به یک خانه در غرب غزه، ۹ نفر زخمی شدند و خسارت گسترده‌ای به ساختمان‌های اطراف وارد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود بصل سخنگوی امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد: این حمله به منازل مسکونی در منطقه الشاطئ در غرب شهر غزه رخ داده است.

وی افزود: این حمله به تخریب کامل خانه منجر شده است و ده‌ها خانه و ساختمان مجاور نیز آسیب دیده‌اند.

به گفته وی، در پی این حمله در شماری از ساختمان‌های اطراف نیز آتش‌سوزی رخ داده است.

شبکه المیادین نیز گزارش داد: در این حمله، دست‌کم چند نفر در اطراف محل بمباران زخمی شده‌اند.

سخنگوی امداد و نجات غزه همچنین از جامعه بین‌المللی، نهاد‌های حقوق بشری و میانجی‌ها خواست برای حمایت از غیرنظامیان در نوار غزه، فوری اقدام کنند.