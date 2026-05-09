چهار نماینده ایران در رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا با برتری مقابل حریفان خود به نیمه‌نهایی رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا در سالن «کومپتیشن ونو» شهر تاشکند ازبکستان پیگیری می‌شود و دیروز (جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه) ۵ نماینده ایران به مصاف حریفان آسیایی خود رفتند که در نهایت ۴ نفر از آنان جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کردند.

بر اساس برنامه مسابقات، نیمه‌نهایی این رقابت‌ها سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

ابوالفضل مالکی در وزن ۵۲ کیلوگرم، پس از پیروزی در مبارزه نخست مقابل نماینده قطر، در دومین دیدار نیز بوکسور ژاپنی را شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت. مالکی در مرحله نیمه‌نهایی سه‌شنبه با بوکسور باتجربه ازبکستان مبارزه خواهد کرد.

متین چمی‌پا در وزن ۵۷ کیلوگرم، پس از برتری مقابل بوکسور تاجیک، به مصاف نماینده قرقیزستان رفت و با غلبه بر این حریف، مجوز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد. او در نیمه‌نهایی باید با بوکسور قزاقستان روبه‌رو می‌شود.

فرزان احمدی در وزن ۷۰ کیلوگرم (نوجوانان)، در نخستین مبارزه با شکست بوکسور ترکمنستان راهی نیمه‌نهایی شد. احمدی در مرحله بعد سه‌شنبه به مصاف نماینده کره جنوبی می‌رود.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۸۰ کیلوگرم، پس از یک مبارزه نزدیک و تماشایی، در دیدار خود نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم، یاسین زیار (سنگین‌وزن) در اولین مبارزه نماینده ترکمنستان را در ۳۰ ثانیه ناک‌اوت کرد و به‌عنوان چهارمین نماینده نوجوانان ایران به نیمه‌نهایی رسید. زیار در نیمه‌نهایی با بوکسور قرقیزستان روبه رو می‌شود..

بیژن عبدالملکی به عنوان مربی تیم نوجوانان، هدایت نمایندگان ایران در این رقابت‌ها را برعهده دارد.