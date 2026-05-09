\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f: \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u00ab\u0686\u0627\u0644\u0645\u062a\u00bb \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06f1\u06f8\u06f5\u06f0\u06f0\u06f0 \u0628\u0634\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u060c \u0627\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0648\u062f \u063a\u0644\u06cc\u0638 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0644\u0648\u0626\u06cc\u0632\u06cc\u0627\u0646\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0647\u0645\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u060c \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u060c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n