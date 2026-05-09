براساس گزارش نیویورک تایمز، ارزش کل قرارداد‌های تسلیحاتی که وزارت امور خارجه آمریکا برای کشور‌های منطقه در روز جمعه تصویب کرد، به ۲۵.۷ میلیارد دلار رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیویورک تایمز به نقل از مقامات نوشت: واشنگتن قرارداد‌هایی برای فروش هزاران موشک رهگیر دفاعی به کویت، امارات و بحرین به ارزش ۱۷ میلیارد دلار تصویب کرد.

نیویورک تایمز افزود: فروش موشک‌های جدید به این سه کشور، گسترش قرارداد‌های قبلی است که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ در کنگره تصویب شده بود.

براساس گزارش نیویورک تایمز، جزئیات مبالغ اختصاص داده شده بدین شرح است: ۹.۳ میلیارد دلار برای کویت، ۶.۲۵ میلیارد دلار برای امارات و ۱.۶۲۵ میلیارد دلار برای بحرین.

نیویورک تایمز می‌افزاید: این سه قرارداد شامل تهیه تقریباً ۴۲۵۰ موشک رهگیر با هزینه تخمینی چهار میلیون دلار برای هر موشک است و قطر درخواست جداگانه‌ای برای خرید موشک‌های رهگیر به ارزش چهار میلیارد دلار (معادل ۱۰۰۰ موشک اضافی) ارائه داده است.

نیویورک تایمز همچنین نوشت: واشنگتن و متحدان خلیج فارس آن، معادل تولید موشک‌های پاتریوت به ارزش سه سال را در طول جنگ علیه ایران مصرف کرده‌اند.

نیویورک تایمز با استناد به برآورد‌های داخلی وزارت جنگ و مقامات کنگره گزارش داد که ایالات متحده از آغاز جنگ تقریباً نیمی از موشک‌های کروز رادارگریز دوربرد خود را استفاده کرده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید آمریکا تقریباً ۱۰ برابر تعداد موشک‌های کروز تاماهاک که در حال حاضر سالانه خریداری می‌کند، شلیک کرده است.

به نوشته این روزنامه، این جنگ یک نقص بزرگ در راهبرد جنگی آمریکا را آشکار کرده است: ناتوانی آن در تولید سریع سلاح برای پرکردن زرادخانه خود در صورت درگیری طولانی و شدید.