در حملات هوایی روز جمعه دشمن صهیونیستی به شهرکها در جنوب لبنان، ۱۰ نفر شهید و ۲۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: این افراد در حملات هوایی رژیم اسرائیل به شهرکهای الزراریه، عنقون، میفدون و طورا در جنوب این کشور، شهید یا زخمی شدند.
یگان توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین شهرک جبشیت در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. جنگندههای اسرائیلی هم در دو حمله جداگانه شهرکهای البازوریه و تول در جنوب لبنان را بمباران کردند.
وزارت بهداشت لبنان روز جمعه در تازهترین آمار خود اعلام کرد: ۲ هزار و ۷۵۹ شهروند لبنانی از دوم ماه مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) بر اثر حملات ارتش رژیم اسرائیل به خاک لبنان به شهادت رسیده و ۸ هزار و ۵۱۲ نفر زخمی شدهاند.
حملات رژیم صهیونیستی و دستور تخلیه به ساکنان بسیاری از شهرکها و روستاهای جنوب لبنان منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.
درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانهها و اماکن عمومی ادامه میدهند.
در مقابل حزبالله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی به نقض آتشبس به دست رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست را کشته و زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرده است.