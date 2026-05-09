وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: تبعات جنگ علیه ایران، «واقعی» و دونالد ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آنتونی بلینکن جمعه شب در فضای مجازی نوشت: رئیس جمهور با دو محدودیت قیمتهای در حال افزایش و ذخایر مهمات در حال کاهش مواجه است.
بلینکن که در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا وزیر خارجه بود، هشدار داد: اما مسئله از قیمتها فراتر رفته و به در دسترس بودن کالاها رسیده است. تبعات این مسئله برای اقتصاد جهانی و مردم آمریکا، واقعی است.
او افزود: رئیس جمهور به دنبال یک راه خروج است. امیدوارم که راهی پیدا کند. باید توافقی حاصل شود. اما ایران اهرم را به دست آورده و از آن استفاده خواهد کرد.
«مایکل معلوف» تحلیلگر پیشین پنتاگون هم به شبکه المیادین گفت: ترامپ توافق بهتری از توافق اوباما به دست نخواهد آورد و ایران حق غنیسازی اورانیوم و مدیریت تردد دریایی در آبهای خود را دارد.
معلوف افزود: امارات در منطقه بهعنوان نماینده اسرائیل و آمریکا عمل میکند و ابزاری در دست تلآویو است و میان دو طرف درباره تحولات جاری ارتباط مستقیم وجود دارد.