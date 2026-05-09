وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: تبعات جنگ علیه ایران، «واقعی» و دونالد ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آنتونی بلینکن جمعه شب در فضای مجازی نوشت: رئیس جمهور با دو محدودیت قیمت‌های در حال افزایش و ذخایر مهمات در حال کاهش مواجه است.

بلینکن که در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا وزیر خارجه بود، هشدار داد: اما مسئله از قیمت‌ها فراتر رفته و به در دسترس بودن کالا‌ها رسیده است. تبعات این مسئله برای اقتصاد جهانی و مردم آمریکا، واقعی است.

او افزود: رئیس جمهور به دنبال یک راه خروج است. امیدوارم که راهی پیدا کند. باید توافقی حاصل شود. اما ایران اهرم را به دست آورده و از آن استفاده خواهد کرد.

«مایکل معلوف» تحلیلگر پیشین پنتاگون هم به شبکه المیادین گفت: ترامپ توافق بهتری از توافق اوباما به دست نخواهد آورد و ایران حق غنی‌سازی اورانیوم و مدیریت تردد دریایی در آب‌های خود را دارد.

معلوف افزود: امارات در منطقه به‌عنوان نماینده اسرائیل و آمریکا عمل می‌کند و ابزاری در دست تل‌آویو است و میان دو طرف درباره تحولات جاری ارتباط مستقیم وجود دارد.

«جان مرشایمر» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و تحلیلگر آمریکایی هم گفت: اقدامات دونالد ترامپ علیه ایران به هیچ وجه به نفع آمریکا تمام نخواهد شد.

مرشایمر با اشاره به درگیری پنجشنبه شب در تنگه هرمز و شکننده بودن آتش‌بس میان آمریکا و ایران تاکید کرد: جنگ علیه ایران یک شکست فاجعه‌بار برای آمریکاست، ما به هیچ‌یک از اهدافمان دست نیافتیم و ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و پایگاه‌های‌ آمریکا در منطقه ویران شده است.

این تحلیلگر برجسته روابط بین الملل با بیان اینکه تنها دلیل آمریکا برای محاصره دریایی، این بود که بمباران ایران نتیجه‌بخش نبود، افزود: ایرانیان در برابر این فشار نیز مقاومت خواهند کرد.