به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد : افراد واجد شرایط معافیت سه فرزندی و بیشتر که تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ واجد شرایط معافیت سربازی بوده‌اند ولی موفق به ثبت درخواست خود نشده‌اند، تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند.

تمام مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت بالای ۴۰ سال که ۳ فرزند دارند نیز از خدمت سربازی معاف هستند.

مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه حین خدمت زیر ۴۰ سال سن که دارای ۴ فرزند هستند نیز می‌توانند از این معافیت بهره‌مند شوند.