نیویورک تایمز گزراش داد؛ از آغاز جنگ علیه ایران، آمریکا تقریباً نیمی از ذخایر موشکهای کروز خود را استفاده کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیویورک تایمز با استناد به برآوردهای داخلی وزارت جنگ و مقامات کنگره گزارش داد که ایالات متحده از آغاز جنگ تقریباً نیمی از موشکهای کروز رادارگریز دوربرد خود را استفاده کرده است.
این گزارش همچنین میافزاید آمریکا تقریباً ۱۰ برابر تعداد موشکهای کروز تاماهاک که سالانه خریداری میکند، شلیک کرده است.
این روزنامه به نقل از تحلیلگران نظامی چینی نوشت که این جنگ نه تنها ذخایر مهمات ایالات متحده را به پایان رسانده، بلکه تصویر سلطه جهانی آمریکا را نیز در هم شکسته است.
به نوشته این روزنامه، این جنگ یک نقص بزرگ در راهبرد جنگی آمریکا را آشکار کرده است: ناتوانی آن در تولید سریع سلاح برای پرکردن زرادخانه خود در صورت درگیری طولانی و شدید.
به تازگی روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از ارزیابی محرمانه سیا اذعان کرده است: ایران به رغم تحریم و حمله، ۷۵ درصد از توان موشکی خود را حفظ کرده است.