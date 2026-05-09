وزارت خزانهداری آمریکا در جدیدترین اقدام ضد ایرانی خود، ۱۰ فرد و شرکت را به بهانه حمایت از تلاشهای ارتش ایران برای تهیه سلاح تحریم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این تحریمها شامل شرکتهایی میشود که دو مورد از آنها در چین و سه مورد در هنگ کنگ مستقر هستند.
طبق این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده؛ ممکن است تحریمهای ثانویه را بر نهادهایی که از فعالیتهای ایران در رابطه با پالایشگاههای نفت مستقل در چین حمایت میکنند، اعمال کنیم.
پکن، پیشتر، با صدور فرمانی رسمی، اجرای تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ۵ پالایشگاه چینی به اتهام خرید نفت از ایران را «غیرقانونی» اعلام کرد. چین همچنین به شرکتها و بانکهای داخلی دستور داد این تحریمها را نادیده بگیرند و با اجرای آنها همکاری نکنند.