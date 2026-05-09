حزب‌الله لبنان روز جمعه با صدور ۲۶ بیانیه، نصاب حملات خود علیه رژیم صهیونیستی را طی دوره به اصطلاح آتش‌بس شکست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رزمندگان حزب الله، گروهی از نظامیان صهیونیست را هنگام تلاش برای پیشروی به سمت منطقه زوطر شرقی در جنوب لبنان هدف قرار دادند.



براساس اعلام مقاومت اسلامی لبنان، رزمندگان حزب الله شامگاه جمعه با موشک هدایت‌شونده، یک دستگاه تانک مرکاوا را در شهرک طیبه در جنوب لبنان هدف گرفتند که به آتش گرفتن آن منجر شد.

محل تجمع نظامیان و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک دِیرسریان هم با موشک هدف قرار گرفته شد که به وارد آمدن تلفات قطعی به اشغالگران انجامید.

پایگاه «میرون» مخصوص نظارت و مدیریت عملیات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی نیز مورد اصابت چندین پهپاد انفجاری رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

همزمان «حسین الحاج حسن» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان ضمن تأکید بر پایبندی مقاومت به حق خود برای پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونیستی، هیئت مذاکره کننده لبنان را از دادن وعده خلع سلاح برحذر داشت.