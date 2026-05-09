به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آفرین گفت: در سال زراعی جاری ۴ هزار و ۸۴۰ هکتار از اراضی دیم کشاورزی بخش الوار گرمسیری به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه کلزا به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات روغن دارد، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارندگی‌های و نزولات آسمانی، در سال زراعی جاری ۵ هزار تن دانه روغنی کلزا از مزارع بخش الوار گرمسیری برداشت شود.