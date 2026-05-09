به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی این رقابت‌ها جمعه ۱۸ اردیبهشت در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد که دو تیم فولاد نوین و صنعت نفت آبادان به مصاف هم رفتند.

نیمه نخست این دیدار گلی در برنداشت و دو تیم با تقسیم امتیازات به رختکن رفتند. در نیمه دوم فولاد نوین موفق شد ابتدا یک گل به ثمر برساند ولی در ادامه صنعت نفت آبادان توسط رضا علیاری به گل تساوی رسید تا این بازی در وقت‌های قانونی با تساوی به پایان برسد.

کار برای تعیین تیم قهرمان به ضربات پنالتی کشیده شد و شاگردان پورموسوی در صنعت نفت آبادان موفق شدند با برتری ۴ بر ۲ در ضربات پنالتی جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها بین دو تیم نفت مسجدسلیمان و استقلال خوزستان برگزار شد که تیم نفت با حساب ۳ بر۲ به برتری رسید و مقام سوم را کسب کرد.