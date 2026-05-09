در شصت و نهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم همیشه در صحنه خوزستان حماسه‌های به یادماندنی در دفاع از ایران اسلامی آفریدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم انقلابی خوزستان در شصت و نهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان های شهرها و مناطق روستایی استان حضور یافتند و آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند

مردم انقلابی خوزستان در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند با سر دادن شعارهای الله اکبر ، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حمایت و پشتیبانی خود را از رزمندگان وطن اعلام کردند.