رئیس قوه قضاییه با انتشار پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری جوانان کشورمان را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در صفحه مجازی خود نوشت: کسب مقام قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری جوانان جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه قهرمانی جهانِ مصر، بر مردم ایران مبارک.
درخششهای پیاپی در عرصههای ورزشی اخیر که حاصل تلاش خستگیناپذیر نوجوانان و جوانانِ شایستهی این سرزمین میباشد، نشاندهندهی وجود استعدادها و تواناییهای بسیار زیاد در این مرزوبوم، برای ساختن آیندهای روشن و امیدوارکننده است.