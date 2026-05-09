پخش زنده
امروز: -
مقامهای روسیه و اوکراین جمعه شب اعلام کردند که با تمدید سه روز آتشبس و مبادله ۲ هزار اسیر جنگی موافقت کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: مسکو با پیشنهاد تمدید آتشبس با اوکراین و مبادله ۲ هزار اسیر جنگی موافقت کرده است.
رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد: در چارچوب روند مذاکراتی با میانجیگری طرف آمریکایی، موافقت روسیه را با مبادله یک هزار اسیر در مقابل یک هزار اسیر دریافت کردیم. رژیم آتشبس نیز از نهم تا ۱۱ می (۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت) برقرار خواهد بود.
پیش از این، وزارت دفاع روسیه با استناد به فرمان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور این کشور اعلام کرده بود که آتشبس برای بزرگداشت روز پیروزی در روزهای ۸ و ۹ مه (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) اجرا خواهد شد.
مسکو از طرف اوکراینی خواسته بود که اقدام مشابهی انجام دهد اما کییف دو روز متفاوت پنجم و ششم ماه می (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) را به عنوان آتشبس اعلام کرد.