سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: ترامپ در ادعای تلاش برای حل موضوع هستهای و همزمان تهدید به حمله اتمی با یک تناقض رسواکننده مواجه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بقائی در پیامی در فضای مجازی، به فیلم معروفِ استنلی کوبریک با عنوان «دکتر استرینج لاو: چگونه یاد گرفتم بر نگرانی فائق آیم و عاشق بمب شَوَم» اشاره کرد و خواستار تماشای آن شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: تناقض بسیار رسواکنندهای است که از یک سو، مدعی تلاش برای جلوگیری از بحران هستهای و تحقق صلح میشوند و از سوی دیگر، راه حل را در «یک نور خیرهکننده بزرگ» میبینند.