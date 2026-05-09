بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، یک نظامی صهیونیست در اقدامی موهن، سیگاری روشن را در دهان مجسمه حضرت مریم (س) قرار می‌دهد .

پیش از این، تخریب مجسمه عیسی مسیح (ع) و همچنین اهانت به تمثالی از مریم مقدس (س) به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با واکنش‌های شدیدی از سوی مسیحیان، مسلمانان و پیروان سایر ادیان در جهان مواجه شده بود.