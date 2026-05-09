هیچ کشتی ای در دو روز گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری آناتولی گزارش داد: بر اساس دادههای ردیابی شده برای دومین روز متوالی تا صبح روز جمعه، هیچ کشتی تجاری بزرگی در ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده است. به این ترتیب، این آبراه راهبردی به مدت ۴۸ ساعت کامل بدون تردد چنین کشتیهایی بوده است.
تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان و دریای عرب متصل میکند، یکی از مهمترین گذرگاههای جهانی برای انتقال نفت خام، گاز طبیعی مایع و فرآوردههای نفتی به شمار میرود.
هرگونه اختلال در این مسیر استراتژیک معمولاً بلافاصله نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی در بازارهای جهانی را افزایش میدهد و بر قیمت نفت اثر میگذارد.