مدیر منطقه۴ شهرداری زنجان، از اجرای عملیات آسفالت ریزی در کندروی پارک ملت (حدفاصل میدان بسیج تا ابتدای بلوار شیخ اشراق) به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هاشمی با اشاره به اهمیت بهسازی معابر در سطح منطقه، گفت: این عملیات با هدف ارتقای سطح ایمنی، بهبود کیفیت تردد شهروندان و ساماندهی مسیر کندروی پارک ملت در حال انجام می‌باشد.

مدیر منطقه۴ شهرداری زنجان افزود: در این عملیات تناژ آسفالت ریگلاژ مصرفی و اجرای روکش ۵۰۰ تن بوده و مجموع هزینه ریالی انجام شده برای اجرای این طرح، مبلغ ۲۲ میلیارد ریال برآورد و تخصیص یافته است.

وی در پایان گفت: رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر اصلی و پرتردد از اولویت‌های کاری منطقه۴ است و این قبیل اقدامات با برنامه ریزی مداوم ادامه خواهد یافت.