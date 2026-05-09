مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای آبی، تجهیز اراضی به سامانههای نوین آبیاری و احیا و مرمت قنوات در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مجید جعفری با اشاره به دستاوردهای شاخص بخش آب و خاک و امور فنی و مهندسی در سال گذشته گفت: در این مدت سامانههای نوین آبیاری در سطح ۴۲۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شده که بیش از تعهدات پیشبینیشده است. با اجرای این طرحها، مجموع اراضی مجهز به سامانههای نوین آبیاری در استان به بیش از ۶۹ هزار و ۹۷۴ هکتار رسیده است.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای آبی در استان خبر داد و افزود: در این راستا ۱۱ کیلومتر کانال آبیاری و ۵۱ کیلومتر خط انتقال آب با لوله اجرا شده است که با احتساب این میزان، تاکنون در مجموع ۳۷۷ کیلومتر کانال و ۸۵۵ کیلومتر خط انتقال آب با لوله در استان احداث شده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: در راستای حفظ و احیای منابع سنتی آب نیز ۶ کیلومتر از قنوات استان احیا و مرمت شده که مجموع عملیات احیا و مرمت قنوات در استان به ۱۷۰ کیلومتر رسیده است.