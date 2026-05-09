معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ۱۹ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظف به حضور کامل و صددرصدی در محل کار هستند.

خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام اظهار داشت: حسب دستور مقام‌عالی استان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی مطلوب‌تر به مطالبات مردم، تمامی ادارات استان با حضور کامل کارکنان، روند رسیدگی به امور مراجعان را با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهند کرد. به گزارش؛ «کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام اظهار داشت: حسب دستور مقام‌عالی استان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی مطلوب‌تر به مطالبات مردم، تمامی ادارات استان با حضور کامل کارکنان، روند رسیدگی به امور مراجعان را با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس، نحوه فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

کریمی هدف از این تصمیم را مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی به مردم عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام همچنین تصریح کرد: فعالیت بانک‌ها مطابق اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و در چارچوب بخشنامه استانداری خواهد بود.

وی ادامه داد: دورکاری در روز‌های پنجشنبه، به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی از جمله حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و آتش‌نشانی، همچنان تا اطلاع ثانوی برقرار است.

کریمی درباره مراکز آموزشی نیز گفت: نحوه فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها طبق ابلاغیه‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود، اما کارکنان اداری این مراکز موظف به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار هستند.

وی اعلام کرد: نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی مشمول این بخشنامه نبوده و تابع ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی خود خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام یادآور شد: میزان کاهش ساعت کاری تا سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق دورکاری جبران می‌شود و هرگونه تغییر احتمالی در نحوه فعالیت ادارات، متناسب با شرایط کشور، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.