با تکیه بر فرهنگ صلح و سازش در فریدن،۷ زندان جرائم غیرعمد عمد به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان؛ با ورود مستقیم و میانجی‌گری رئیس زندان و تیم مددکاری، فرآیند دشوارِ اخذ رضایت از شکات در چندین پرونده با موفقیت به سرانجام رسید.

در مراسمی انسانی ۷ زندانی با گذشتِ کریمانه شکات و پیگیری‌های قانونی، حکم آزادی خود را دریافت کردند. این اقدام خداپسندانه در ادامه روند موفقیت‌آمیزی است که از ابتدای ماه جاری در فریدن کلید خورده و تاکنون منجر به ایجاد صلح و سازش در پرونده ۲۷ نفر از زندانیان شده است.

رئیس زندان فریدن در این خصوص تاکید کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش نه تنها باعث کاهش جمعیت کیفری می‌شود، بلکه پیوند‌های اجتماعی را در جامعه محکم‌تر می‌کند.