به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری در حوزه نهج البلاغه، گفت: بیش از ۳۰۰ عنوان موضوع پژوهشی با محوریت نهج‌البلاغه در دانشگاه آزاد استان اصفهان معرفی شده بطوریکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پایان نامه و سمینارهای خود از این موضوعات استفاده می‌کنند.

پیام نجفی به اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای ترویج معارف نهج البلاغه در بین دانشجویان اشاره کرد و افزود: این سیاست در واحدهای دانشگاه آزاد استان اصفهان نیز اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان ادامه داد: دانشجویان برای پایان نامه های خود بیش از ۵۰ موضوع را استفاده کرده اند که در شورای پژوهشی مورد تایید قرار گرفته و در حال بررسی است.

پیام نجفی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات نهج‌البلاغه گفت: این مرکز بستری برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و تالیفاتی در این خصوص بوده که تاثیر فعالیت آن در دانشگاه و جامعه مشهود خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی با محوریت نهج البلاغه ابراز کرد: سمینار و همایش‌هایی با این موضوع انجام و بخشی از فعالیت تبلیغاتی به موضوعات این کتاب ارزشمند اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان ادامه داد: معارف نهج البلاغه در دانشگاه و مدارس سما آموزش داده می شود تا زندگی فردی و اجتماعی بر این پایه استوار و هدایت شود.