۳۰۰ عنوان پژوهشی نهجالبلاغه در دانشگاه آزاد استان اصفهان معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری در حوزه نهج البلاغه، گفت: بیش از ۳۰۰ عنوان موضوع پژوهشی با محوریت نهجالبلاغه در دانشگاه آزاد استان اصفهان معرفی شده بطوریکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پایان نامه و سمینارهای خود از این موضوعات استفاده میکنند.
پیام نجفی به اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای ترویج معارف نهج البلاغه در بین دانشجویان اشاره کرد و افزود: این سیاست در واحدهای دانشگاه آزاد استان اصفهان نیز اجرا میشود.
رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان ادامه داد: دانشجویان برای پایان نامه های خود بیش از ۵۰ موضوع را استفاده کرده اند که در شورای پژوهشی مورد تایید قرار گرفته و در حال بررسی است.
پیام نجفی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات نهجالبلاغه گفت: این مرکز بستری برای انجام فعالیتهای پژوهشی و تالیفاتی در این خصوص بوده که تاثیر فعالیت آن در دانشگاه و جامعه مشهود خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های فرهنگی با محوریت نهج البلاغه ابراز کرد: سمینار و همایشهایی با این موضوع انجام و بخشی از فعالیت تبلیغاتی به موضوعات این کتاب ارزشمند اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان ادامه داد: معارف نهج البلاغه در دانشگاه و مدارس سما آموزش داده می شود تا زندگی فردی و اجتماعی بر این پایه استوار و هدایت شود.