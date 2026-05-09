خانه قدیمی که این روزها به پاتوق همدلی و مهربانی بانوانی تبدیل شده است که بی‌وقفه برای رزمندگان اسلام غذا و نان تهیه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این خانه، زنان محله در کنار خانواده‌های شهدا گرد هم آمده‌اند و مشغول تهیه نان وغذا هستند؛ فعالیتی که از نخستین ساعات صبح آغاز می‌شود و تا پاسی از شب ادامه دارد.

در شرایطی که رزمندگان در میدان نبرد ایستادگی می‌کنند، بانوان پشت جبهه نیز با تهیه غذا و نان، سهم خود را در حمایت از آنان ایفا می‌کنند؛ حمایتی که به گفته دست‌اندرکاران، تنها به تأمین یک وعده غذا خلاصه نمی‌شود، بلکه پیامی از همبستگی و پشتیبانی مردمی را با خود به همراه دارد.

به گفته یکی از بانوان حاضر در این جمع، هزینه تهیه مواد اولیه از محل کمک‌های مردمی و خیران تأمین می‌شود.

خانواده‌های شهدا نیز دوشادوش دیگران در این حرکت مردمی مشارکت دارند و سال‌هاست در چنین برنامه‌هایی حضور دارد وخودشان را همچنان در کنار رزمندگان می‌دانند.

این خانه قدیمی حالا به نمادی از پشتیبانی پشت جبهه مقاومت تبدیل شده است و جلوه‌ای از همراهی مردم با رزمندگان را به نمایش می‌گذارد.