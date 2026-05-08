مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، از شمارش معکوس برای پایان جیرهبندی و تأمین پایدار آب شرب برای ۵۸ روستای بخش مرکزی بندر چابهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی در جریان بازدید از پروژه خط انتقال آب از مخزن دمبدف به روستاهای چابهار، گفت: پروژه انتقال آب از مخزن "دمبدف" به روستاهای بخش مرکزی با شتابی مناسب به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: این پروژه که شامل اجرای بیش از ۲۰ کیلومتر خط انتقال است، شریان حیاتی جدیدی برای ۵۸ روستای بخش مرکزی محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی منطقه تصریح کرد: در حال حاضر شبکه توزیع برای ۲۲ روستا اجرا شده، اما به دلیل محدودیت منابع، آب این مناطق به صورت جیرهبندی تأمین میشود؛ با تکمیل این خط انتقال بالغ بر ۲۰ کیلومتری، سفرههای مردم این دیار پس از سالها صبوری، طعم ثبات و دسترسی دائم به آب شرب را خواهند چشید.