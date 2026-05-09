وضعیت مناسب کشت گیاه دارویی «استویا» در کهگیلویه و بویراحمد
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کشت گیاه دارویی «استویا» محصولی دانشبنیان با مزیتهای اقلیمی استان وضعیت بسیار مطلوبی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، برومند صیادی با بیان اینکه کشت گیاه استویا طی سالهای اخیر در استان بهمیزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، گفت: این گیاه در دو شهرستان باشت و کهگیلویه و در قالب کشت در فضای باز و گلخانهای انجام میگیرد که این موضوع امکان تولید برگ خشک استویا با حجم مناسب را فراهم کرده است.وی ادامه داد: در حال حاضر، سطح زراعی این گیاه با ارزش در فضای باز به ۷ هکتار و فضای گلخانهای به ۳۲۰۰ مترمربع رسیده که هر بوته آن در دورههای مختلف سال حدود ۵۰ گرم برگ خشک تولید میکند.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: تولید برگ خشک استویا در کشت گلخانهای استان طی یک سال به حدود ۴.۵ تن و در فضای باز به ۳ تن در هر هکتار می رسد که این رقم، نشاندهنده ظرفیت بالای استان در تولید گیاهان دارویی سودآور است.صیادی بیان کرد: گیاه دارویی استویا با نیاز آبی کمتر نسبت به بسیاری از محصولات متداول، ارزش افزوده بالا، بازار پسندی مناسب و امکان کشت در فضای باز و گلخانهای به تنوعبخشی الگوی تولید کشاورزی استان کمک میکند.
استویا چیست؟ شیرین کننده طبیعی و بدون عوارض جانبی جایگزین قند و شکر است.
استویا یا شیرین برگ مادهای است که از گیاهی با نام استویا ربودیان به دست میآید.
این گیاه از خانواده کاسنیان است.
استویا قد متوسطی دارد و عمر مفید آن بین ۳ تا ۵ سال است.
نکته جالب راجع به استویا، داشتن خاصیت شیرین کنندگی بسیار بالا با کالری صفر است.
این خاصیت، سبب شده تا در سبد خرید ورزشکارن، مبتلایان به دیابت و افرادی که تمایل به کاهش وزن دارند، وجود داشته باشد.
این گیاه سالیان طولانی است که برای بهبود سوختگی بدن، رفع ناراحتی معده و شیرین کننده طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد.