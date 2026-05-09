به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ انحراف از جاده پیکان در کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان ۵ مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به فولاد محله یک مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۶ محور آرادان به سرخه ۳ مصدوم ، واژگونی نیسان پیکاپ در کیلومتر ۲۰ محور میامی به شاهرود ۲ مصدوم ، واژگونی ساینا در کیلومتر ۲۹ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، تصادف پراید و ساینا در کیلومتر ۸۵ محور دامغان به سمنان ۴ مصدوم ، برخوردبا نیوجرسی و حریق تریلی یک کشته ، سقوط از پل دنا در کیلومتر ۲۵ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۳۵ محور سبزوار به میامی ۴ مصدوم ، تصادف دو خودرو نیسان در کیلومتر ۲ محور ایوانکی به شریف آباد ۲ مصدوم ، برخورد با تپه نیسان در کیلومتر ۴۰ محور میامی به شاهرود یک مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار ۲ مصدوم ، سقوط در دره سمند در محور شاهرود به آزاد شهر (منطقه اولنگ) ۳ مصدوم ، تصادف کوئیک و تریلی در کیلومتر ۱۰۵ محور سمنان به دامغان ۳ کشته و یک مصدوم و واژگونی پیکان وانت در کیلومتر ۳۵ محور آرادن به سرخه ۴ مصدوم بر جای گذاشت