به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

محدوده میدان پیروزی و بلوار جهادیه از ساعت ۹ تا ۱۲

شاهرود

شهرک رجایی خیابان‌های الغدیر و امامت از ساعت ۹ تا ۱۴

خیابان تهران حدفاصل راهنمایی و رانندگی قدیم تا ابتدای خیابان گلزار شهدا از ساعت ۹ تا ۱۱

خیابان جوادیه (شهنما) از ساعت ۱۱ تا ۱۳