شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان استان سمنان در روز شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان
محدوده میدان پیروزی و بلوار جهادیه از ساعت ۹ تا ۱۲
شاهرود
شهرک رجایی خیابانهای الغدیر و امامت از ساعت ۹ تا ۱۴
خیابان تهران حدفاصل راهنمایی و رانندگی قدیم تا ابتدای خیابان گلزار شهدا از ساعت ۹ تا ۱۱
خیابان جوادیه (شهنما) از ساعت ۱۱ تا ۱۳