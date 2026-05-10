به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس این طرح اختیاراتِ صدورِ مجوزهایِ ایجاد مراکز خورشیدی تا ۳۰۰ کیلو وات برای مراکز خانگی، تجاری و صنعتیِ کوچک مقیاس به شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان سمنان واگذار شد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه با تاکید بر مدیریت مصرف بهینه برق و آب بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی در افزایش نیروگاه‌های برق خورشیدی گفت: مراکز خورشیدیِ کوچک و بزرگ مقیاس با هدف افزایش تولید و پایداری برقِ شبکه، برای مردم و رونق تولید در دستور کار مسئولان قرار دارد

فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان هم با بیان این موضوع گفت تاکنون ۲۲۸ مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی وارد شبکه توزیع شده است گفت : تا خرداد امسال ۳۰۰ مگاوات و تا شهریور ۴۰۰ مگاوات دیگر وارد مدارِ توزیع خواهد شد و متقاضیان غیر فعالِ حذف و متقاضیان فعال تاسیس مراکز خورشیدی جایگزین می‌شوند