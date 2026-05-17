به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از آزادسازی ۳۴ هکتار از اراضی ملی در روستای خمارک خبر داد.

سرهنگ عباس عباسی افزود: با اخذ مجوز قضایی و با هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های انتظامی شهرستان خدابنده، عملیات گسترده‌ای برای آزادسازی اراضی ملی در روستای خمارک انجام شد.

وی اضافه کرد: در این اقدام، مامورین پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی شهرستان خدابنده با پشتیبانی نیروی انتظامی نسبت به خلع ید و رفع تصرف در اراضی ملی این روستا اقدام کردند.

عباسی همچنین از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۳۵۰ کیلوگرم چوب درخت گز قاچاق و فاقد مجوز حمل و نقل در محور زرین آباد به جنوب بخش حلب خبر داد و گفت: این خودرو با همکاری مامورین پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی شهرستان خدابنده و نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی در ادامه به اقدامات پیشگیرانه در خصوص قاچاق چوب در شهرستان ایجرود اشاره کرد و گفت: نیرو‌های یگان حفاظت سرجنگل‌بانی شهرستان ایجرود با برپایی ایست بازرسی و گشت و مراقبت از مسیر‌های مواصلاتی شهرستان ایجرود به سمت جنوب، زرین آباد و حلب با همکاری نیروی انتظامی در جهت پیشگیری از قاچاق چوب آلات تلاش می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تاکید کرد: با سودجویانی که قصد تخریب منابع طبیعی و قاچاق چوب را دارند، قاطعانه برخورد خواهد شد و حفاظت از انفال و منابع طبیعی اولویت اصلی این یگان است.